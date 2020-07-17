NASA показало самые подробные в истории фото Солнца

Глеб Иванов Наука 10:36, 17.07.2020

Специалисты Европейского космического агентства и NASA опубликовали первые снимки Солнца крупным планом.

Как сообщается на сайте NASA, кадры были получены во время космической миссии Solar Orbiter. Он совершил первый близкий проход мимо Солнца в середине июля на расстоянии в 77 млн километров.

На снимках, полученных инструментом EUI в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне волн, учёные обнаружили так называемые "костры" (campfires) – многочисленные небольшие вспышки. Они могут быть в миллионы раз меньше, чем обычные солнечные вспышки.

NASA показало самые подробные в истории фото Солнца
nasa.gov
NASA показало самые подробные в истории фото Солнца
nasa.gov

Особенность полученных изображений в том, что от них не ожидали никаких открытий. Они были сделаны, скорее, для проверки работы аппаратуры.

NASA показало самые подробные в истории фото Солнца
nasa.gov
NASA показало самые подробные в истории фото Солнца
nasa.gov
NASA показало самые подробные в истории фото Солнца
nasa.gov

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано видео полета и дальнейшей траектории астероида OR2 1998 вокруг Земли.

Также NASA намерено готовиться нанести кинетический удар по астероиду Didymos B для проверки возможности предотвращения возможных катастроф в будущем.

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