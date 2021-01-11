NASA назвало миссии, которые изучат секреты Вселенной

Космическое ведомство США NASA выбрало миссии, которые займутся изучением секретов Вселенной по программе Pioneers.

Как сообщает пресс-служба, всего будут запущены четыре проекта: Aspera, Pandora, StarBurst и PUEO.

Aspera – небольшой спутник, который будет изучать эволюцию галактик. Космический аппарат будет вести наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне за горячим межгалактическим газом.

Миссия Pandora предполагает создание спутника формата SmallSat, что нацелен на изучение 20 звезд и 39 вращающихся вокруг них экзопланет в видимом и инфракрасном диапазонах.

Проект StarBurst предполагает постройку космического аппарат, что будет определять высокоэнергетическое гамма-излучение, порождаемое слиянием нейтронных звезд.

Миссия PUEO – это полет на воздушном шаре, предназначенный для запуска из Антарктиды, который будет обнаруживать сигналы от нейтрино сверхвысоких энергий. Такие частицы содержат ценные ключи к разгадке астрофизических процессов самых высоких энергий, включая создание черных дыр и слияния нейтронных звезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в NASA озвучили задачи, которые поставят перед астронавтами во время экспедиции на Луну.