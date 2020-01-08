NASA нашли планету, похожую на Землю

Ученые NASA нашли планету в зоне обитаемости, что по размерам похожа на Землю.

Новая планета под названием TOI 700 d вращается вокруг звезды и на ней возможно есть жизнь, сообщает пресс-служба американского космического ведомства.

Отмечается, что планета вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700, от него получает 86% энергии, которое Солнце дает Земле.

В NASA также уточняют, что за 11 месяцев наблюдений на звезде не обнаружили вспышек, что повышает шансы жизни на планете.

Кроме TOI 700 d в системе TOI 700 еще две планеты, ближайшая к звезде – каменная планета, имеет период 10 дней. Средняя планета, вероятно, газовая, ее период обращения – 16 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в NASA исключили возможность существования так называемой "планеты-убийцы" Нибиру.

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