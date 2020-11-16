NASA и SpaceX запустили первый регулярный маршрут в космос. Видео

NASA совместно с компанией SpaceX Илона Маска успешно запустили на международную космическую станцию ракету-носитель Falcon 9, соединенную с кораблем Crew Dragon.

Это произошло примерно в 02:37 по киевскому времени в понедельник, 16 ноября, говорится в сообщении аэрокосмической станции в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Запуск осуществлялся с площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. Предполагается, что ракета отправит к МКС пилотируемый космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами NASA.

В частности, на борту находятся трое американцев – Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт из Японии Соичи Ногучи. Их миссия будет продолжаться полгода.

Новая команда должна присоединиться к астронавту NASA Кэтлин Рубинс и российским – Сергею Рыжикову и Сергеб Кудь-Сверчкову, которые уже на МКС.

Добавим, что за девять минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись на платформу в Атлантическом океане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина подписала соглашение с американским космическим ведомством NASA об исследовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях. Программа называется "Артемида" (Artemis) и к ней, кроме Украины, присоединились уже семь стран.