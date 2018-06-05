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Намного раньше: появилась еще одна версия появления жизни на Земле

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Американские ученые пришли к выводу, что континентальная кора Земли образовалась ранее 350 миллионов лет после формирования Солнечной системы. То есть жизнь на планете могла зародиться намного раньше, чем принято считать.

Исследователи Чикагского университета в США проанализировали соотношение изотопов стронция во включениях апатита в содержащих циркон породах на севере Канады, передает "Лента.ру".

Это позволило определить содержание кремнезема 4,2-4,4 миллиарда лет назад, которое оказалось достаточным, чтобы прийти к заключению о существовании континентальной коры в то время.

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Отмечается, что это противоречит традиционному представлению, согласно которому земная кора была горячей и сухой в течение полутора миллиарда лет после ее образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, наступление конца света на Земле якобы произойдет летом 2018 года.

Место
США
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