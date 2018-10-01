Накроют разрушительные стихии: Земле предрекли новую катастрофу

Потепление Атлантического океана является одной из главных причин увеличения количества ураганов в 2017 году. В будущем эта закономерность только усугубится.

К такому выводу пришла международная группа ученых. Они выяснили, что при дальнейшем повышении температуры количество ураганов может только увеличиться, сообщает Naked-Science.

Они использовали HiFLOR - высокоточную модель прогнозирования климата, созданную в Лаборатории динамики геофизических жидкостей, относящейся к Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Отмечается, что данная модель способна симулировать межгодовые изменения частоты ураганов в исторической перспективе. Также она достоверно предсказала сезонную плотность ураганов в период с июля по ноябрь 2017 года.

Согласно этой модели, основной причиной прошедших ураганов было необычное потепление Атлантического океана.

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