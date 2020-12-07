Найдены существа, живущие на километр ниже океанского дна. Фото

На глубине почти 1200 метров ниже океанского дна ученые нашли микоробов-"гипертермофилов", которые живут при температуре 120 градусов по Цельсию.

Находку сделала команда ученых во главе с Каем-Уве Хинриксом из Бременского университета (Германия), пишет Science.

В своей работе ученые пробурили скважину в Нанкайской впадине, которая протянулась почти на 900 км вдоль восточного берега японского острова Хонсю.

"Прежде лишь считаные бурения достигали такой глубины, на которой температура осадочных пород превышала 30 градусов. Цель нашей экспедиции состояла в том, чтобы пробуриться на тысячу метров, в породы с температурой до 120 градусов, – и мы преуспели", – отметил он.

Флуоресцентная микрофотография клеток из образцов: слева – с глубины 652 метров (температура +76), справа – 1177 метров (+120) JAMSTEC, IODP

В результате ученые вели работы на глубине моря около 4800 метров, а бур достиг 1180 метров ниже уровня дна. Отмечается, что при температуре окружающей породы в +45 практически нет микробной жизни. Далее идут лишь бактериальные эндоспоры – формы жизни, которые способны пережидать самые неблагоприятные условия. При температуре около +85 их количество в 6 тысяч раз превышает количество обычных вегетативных клеток.

Однако на глубине ниже тысячи метров океанского дна при температуре +120 нашлись вегетативные клетки. Ученые обнаружили уксуснокислых и сульфатредуцирующих микробов – "гипертермофилов", адаптированных к подобной экстремальной среде. Исследователи пояснили, что на такой глубине создается огромное давление, когда вода не закипает, но она насыщена сульфатами и другими солями.

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