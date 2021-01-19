Найдены останки самого крупного наземного животного. Фото

Ученые из Аргентины сообщили, что нашли окаменелости динозавра, который может оказаться самым крупным наземным животным в мире, когда-либо существовавшим на планете.

Как пишет Daily Mail, останки динозавра обнаружили в провинции Неукен. Среди окаменелостей удалось разобрать 24 позвонка из хвоста и несколько тазовых костей.

Археологи отметили, что динозавр относится к группе ящеротазовых динозавров – титанозаврам, которые жили около 98 млн лет назад. Ученые подчеркнули, что останки животного превышают размеры другого вида Patagotitan, который был найден в Аргентине в 2013 году. По их данным патаготитан весил почти 60 тонн и достигал в длину более 31 метра.

Найденные останки

"Найденные окаменелости превосходят любые из ранее известных гигантских животных, новый динозавр является самым большим известным животным, которое ходило по планете", – уверены исследователи.

Однако добавим, что ученые пока только высказывали гипотезы относительно размеров динозавра. А самым большим животным в мире остается синий кит, который может вырастать до 33,5 метров в длину и весить более 150 тонн.

Возможное изображение динозавра

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли новые виды животных, которые считались исчезнувшими.