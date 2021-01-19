Найдены останки самого крупного наземного животного. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Наука
5,4 т.
Найдены останки самого крупного наземного животного. Фото

Ученые из Аргентины сообщили, что нашли окаменелости динозавра, который может оказаться самым крупным наземным животным в мире, когда-либо существовавшим на планете.

Как пишет Daily Mail, останки динозавра обнаружили в провинции Неукен. Среди окаменелостей удалось разобрать 24 позвонка из хвоста и несколько тазовых костей.

Археологи отметили, что динозавр относится к группе ящеротазовых динозавров – титанозаврам, которые жили около 98 млн лет назад. Ученые подчеркнули, что останки животного превышают размеры другого вида Patagotitan, который был найден в Аргентине в 2013 году. По их данным патаготитан весил почти 60 тонн и достигал в длину более 31 метра.

Найденные останки

"Найденные окаменелости превосходят любые из ранее известных гигантских животных, новый динозавр является самым большим известным животным, которое ходило по планете", – уверены исследователи.

Однако добавим, что ученые пока только высказывали гипотезы относительно размеров динозавра. А самым большим животным в мире остается синий кит, который может вырастать до 33,5 метров в длину и весить более 150 тонн.

Возможное изображение динозавра

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли новые виды животных, которые считались исчезнувшими.

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