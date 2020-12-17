Найдены новые виды животных, которые считались исчезнувшими. Фото

В Боливии, в долине Зонго, ученые обнаружили 20 новых видов животных и растений. Биологи отметили, что уголок природы долгое время был недоступен человеку, поэтому тут сохранились ранее неизвестные амфибии, рептилии и бабочки.

Всего же исследователи занесли в каталог больше 1200 видов, обитающих в долине. Причем некоторые экземпляры считались вымершими в течение почти 20 последних лет, говорится в результатах экспедиции.

"Обнаружение видов, которые считались исчезнувшими, особенно так близко к городу Ла-Пас, иллюстрирует, как устойчивое развитие может обеспечить долгосрочную защиту биоразнообразия", – отметил глава программы Conservation International Тронд Ларсен.

Лягушка длинной всего 10 мм

Среди находок особо выделили крошечную лягушку, длинна которой всего 10 мм. Также найден новый вид гремучей змеи (Bothrops monsignifer) и змеи, которая из-за окраса получила название "Боливийский флаг".

Змея "Боливийский флаг"

В боливийской долине еще снова увидели лягушку с "дьявольскими глазами" (Oreobates zongoensis), которую в последний раз наблюдали в 1997 году.

Oreobates zongoensis

Также биологи нашли четыре вида бабочек, четыре орхидеи, включая те, что питаются насекомыми.

Как писал OBOZREVATEL: