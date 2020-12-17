Найдены новые виды животных, которые считались исчезнувшими. Фото

В Боливии, в долине Зонго, ученые обнаружили 20 новых видов животных и растений. Биологи отметили, что уголок природы долгое время был недоступен человеку, поэтому тут сохранились ранее неизвестные амфибии, рептилии и бабочки.

Всего же исследователи занесли в каталог больше 1200 видов, обитающих в долине. Причем некоторые экземпляры считались вымершими в течение почти 20 последних лет, говорится в результатах экспедиции.

"Обнаружение видов, которые считались исчезнувшими, особенно так близко к городу Ла-Пас, иллюстрирует, как устойчивое развитие может обеспечить долгосрочную защиту биоразнообразия", – отметил глава программы Conservation International Тронд Ларсен.

Среди находок особо выделили крошечную лягушку, длинна которой всего 10 мм. Также найден новый вид гремучей змеи (Bothrops monsignifer) и змеи, которая из-за окраса получила название "Боливийский флаг".

В боливийской долине еще снова увидели лягушку с "дьявольскими глазами" (Oreobates zongoensis), которую в последний раз наблюдали в 1997 году.

Также биологи нашли четыре вида бабочек, четыре орхидеи, включая те, что питаются насекомыми.

Как писал OBOZREVATEL: