Найдено существо на раннем пути эволюции: жило 220 лет назад

Американские ученые нашли окаменелые останки животного, которое жило более 220 млн назад. Найденные фрагменты челюстной кости крысоподобного существа, которое оказалось цинодонтом, является предшественником современных млекопитающих.

Новый вид получил название Kataigidodon venetus, сообщает The Royal Society. По мнению палеонтологов, хотя кости были найдены на территории современных штатов Аризона и Техас, данное животное проживало скорее в тропическом климате.

"Это открытие проливает свет на географию и окружающую среду на раннем этапе эволюции млекопитающих. Это также добавляет доказательств того, что влажный климат играл важную роль в ранней эволюции млекопитающих и их ближайших родственников", – сообщил доктор Бен Клигман из Технического колледжа Вирджинии.

Предположительное изображение Kataigidodon venetus

Обнаруженные останки были очень маленькими, около 1,25 см, поэтому ученые считают, что зверек был размером около 9 см без учета хвоста.

"Скорее всего, он был похож на маленькую крысу или мышь. Если бы вы увидели его, то подумали бы, что это млекопитающее", – отметил палеонтолог.

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