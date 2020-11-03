Найдено сходство в развитии неандертальцев и современных людей

Младенцы неандертальцев развивались так же, как и дети современных людей. К такому выводу пришли ученые после изучения молочных зубов наших древних предков.

Как сообщает журнал PNAS, в ходе исследований были изучены молочные зубы, которые принадлежали детям неандертальцев, жившим между 70 и 45 тысячами лет назад на северо-востоке Италии.

По зубам ученые могли выяснить, что детей древних людей отлучали от груди в возрасте около шести месяцев. После этого им давали более калорийную еду для развития организма.

Кроме того, введение твердой пищи к полугодовалому возрасту должно означать сравнительно короткие интервалы между родами у неандертальцев из-за более раннего возобновления послеродовой овуляции.

Также ученые предположили, что новорожденные неандертальцы были такого же веса, как и современные люди. Исследователи отметили, что срок, проведенный плодом в утробе матери сравним с современным человеком. Таким образом, ученые отвергли предположение, согласно которому одна из причин исчезновения неандертальцев заключалась в том, что они имели длительный период бесплодия после родов.

При этом исчезновение популяции неандертальцев скорее всего связано с более короткой продолжительностью жизни, высокой смертностью среди детей и ряда других факторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые сказали, что нашли "следы" неандертальцев в современном мире.

Также был обнаружен артефакт, созданный задолго до разумного человека.