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29 апреля • обновлено в 13:18
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Найдено "самое опасное место" на Земле, где обитали монстры

2.2т
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Палеонтологи сообщили, что около 100 млн лет назад пустыня Сахара (Африка) была самым опасным местом на планете, где обитали древние чудовища.

Ученые отметили, что малоизученное месторождение меловых пород на краю пустыни стало местом гибели многих динозавров, пишет Science Alert.

"Возможно, это было самое опасное место в истории планеты Земля, место, где путешествующий человек не продержался бы очень долго", – сказал палеонтолог Низар Ибрагим.

Карта раскопок

Карта раскопок

Science Alert

В новом исследовании ученые изучили обилие ископаемых свидетельств, полученных на так называемом "месте Кем-Кем", что находится около марокканско-алжирской границы.

"Это самая полная часть работы с ископаемыми позвоночными из Сахары почти за столетие. Ведь известный немецкий палеонтолог Эрнст Фрайхерр Стромер фон Райхенбах опубликовал свою последнюю крупную работу в 1936 году", – добавил палеобиолог Дэвид Мартилл.

Место раскопок

Место раскопок

Science Alert

На месте раскопок были обнаружены ряд динозавров и птерозавров. Также были найдены останки древних крокодилов, черепах, рыб, различных беспозвоночных животных и растений.

Ученые отметили, что примерно 100 миллионов лет назад вместо пустыни тут была обширная речная система, где обитали различные виды рыб и других животных.

Иллюстрация с динозаврами

Иллюстрация с динозаврами

Science Alert

Это место было заполнено огромными рыбами, включая гигантских кишечнополостных и легких рыб. Также тут обитала огромная пресноводная акула Онхопристис с грозными зубами похожими на кинжалы, отметили ученые.

Иллюстрация с динозаврами

Иллюстрация с динозаврами

Science Alert

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли останки древнего монстра – акулы, которая напоминала змею по форме.

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Автор
Тимур Григоренко
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khramov mars
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