Найдено древнее существо с 200 зубами. Фото

Ученые сообщили, что древнюю рептилию, внешне похожую на акулу, признали отдельным видом ихтиозавров. Новый вид водного динозавра получил название талассодрако этчеси (Thalassodraco etchesi) – в честь автора находки Стива Этчеса.

Как пишет журнал PLOS One, древнее существо обладало большими глазами, а в пасти было полно маленьких зубов – до 200 штук. Также животное выделялось широкой грудной клеткой. Впервые останки ихтиозавра нашли в 2009 году и до сих пор не были тщательно изучены.

"Мы почти сразу поняли, что это новый вид, но потребовалось около года, чтобы сравнить ископаемое с другими ихтиозаврами и убедиться в правильности наших предположений", – рассказала Меган Эл Джейкобс, один из авторов исследования в Портсмутском университете (Великобритания).

Изображение Thalassodraco etchesi

Исследователи отметили, что рептилия обитала на Земле около 150 миллионов лет назад. Для изучения ученым досталась лишь часть верхней челюсти. Всего в пасти древнего хищника насчитывалось около 200 зубов.

Палеонтологи предположили, что динозавр обитал на глубине, всплывая лишь для вздоха. Рацион питания хищника составляли кальмары и рыба.

Останки нового вида ихтиозавра

Как сообщал OBOZREVATEL: