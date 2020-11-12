Найдена причина древнего вымирания животных

Причиной древнего пермского вымирания на Земле могли стать мощные извержения вулканов.

Как пишет Geoscienceworld, в результате катаклизма почти полностью опустели моря, а на суше осталось лишь четверть видов животных.

Сообщается, что группа международных ученых изучила образцы осадочных пород в Южном Китае и Италии. Анализ грунта показал, что в нем содержится высокая концентрация коронена – органического соединения, представляющего собой кольцо, сложенное из бензольных колец. В отложениях молекулы коронена были повязаны с атомами ртути и находились в слое коры, геохронологический возраст которого соответствовал времени начала пермского вымирания.

Ученые отметили, что такие молекулярные соединения могли получиться, если бы углерод подвергли обжигу при очень высокой температуре. По их мнению, это могла быть вулканическая магма. В результате чего в воздух выделялось бы большое количество углекислого газа и метана, что и привело к повышению температуры на нашей планете.

Добавим, что пермское вымирание произошло приблизительно 252 млн лет назад, когда с лица Земли исчезло примерно 96% всех морских видов и 73% наземных видов живых организмов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии найдены новые виды животных.