Найдена мутация, которая не дает заснуть ночью

Трудности с засыпанием могут быть вызваны генетической аномалией. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, США.

Исследование специалистов опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Как сообщается, с помощью генетического анализа ученые обнаружили мутацию криптохромов – одного из четырех типов белков, которые регулируют работу циркадных ритмов.

В частности, в ходе исследования оказалось, что мутации могут происходить в белках CLOCK и BMAL1. Если изобрести способ компенсировать эти мутации, от расстройства циркадного ритма можно будет избавиться, считают ученые.

При этом данная мутация оказалась довольно распространенной – она встречалась у одного из 75 жителей Европы. Таким образом, по мнению ученых, генетика может быть причиной нарушений циркадного ритма гораздо чаще, чем можно было предполагать.

Синдром задержки фазы сна, или синдром позднего засыпания, – хроническое расстройство циркадного ритма, проявляющееся в виде очень позднего засыпания (часто после часу ночи) и позднего пробуждения с невозможностью сместить время сна на более ранние часы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые также установили, что на биологические ритмы человека влияют возраст и пол. В частности, исследователи проанализировали данные более 53 тысяч человек и выяснили, что дети и женщины чаще активны утром и днем, а мужчины – вечером и ночью.