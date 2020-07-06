Найден простой способ улучшить зрение: поможет красный свет

Улучшить зрение при его возрастном ухудшении способен красный свет – для этого достаточно смотреть на него в течение трех минут в день.

Такое открытие сделали офтальмологи из Университетского колледжа Лондона, статью которых опубликовал Journal of Gerontology: Biological Sciences.

Так, в ходе исследования выяснилось, что красный свет позволяет "перезагрузить" митохондрии в сетчатке, заставляя работать их эффективнее.

В исследовании участвовали 12 мужчин и 12 женщин в возрасте 28-72 лет, не страдающие болезнями глаз. Они получили специальные светодиодные фонарики, на свет которых они должны были смотреть в течение двух недель по три минуты в день.

По окончании эксперимента выяснилось, что на молодых участников красный свет не повлиял. Но у тех, кому было 40 лет и больше, были замечены существенные улучшения. Некоторые из испытуемых стали на 20% лучше распознавать цвета.

Ученые надеются, что в дальнейшем такой способ поможет многим людям с плохим зрением и будет применяться даже в домашних условиях.

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