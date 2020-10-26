Найден артефакт, созданный задолго до разумного человека. Фото

Антропологи из США среди 52 костяных находок в Олдувайском ущелье (Танзания) нашли пять костяных предметов, которые на более чем 800 тысяч лет старше вида Homo sapiens.

Ученые предположили, что эти костяные инструменты, включая рубила, ударный "молоток" с "наковальней" и зазубренный наконечник создал вид Homo erectus, передает Journal of Human Evolution.

Отмечается, что ранее древнейшим таким гарпуном считалась находка на территории нынешнего Конго возрастом более 90 тысяч лет. При этом ученые отметили, что на новом найденном наконечнике есть характерные зазубрины, но нет кольцеобразных углублений, необходимых для прикрепления к древку волокном.

Исследователи полагают, что древние люди как-то иначе применяли гарпун или вовсе его изготовление не было завершено. Однако это все равно говорит о том, что Homo erectus создавали из костей животных орудия, что ранее считалось прерогативой Homo sapiens.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, как древние люди победили неандертальцев.