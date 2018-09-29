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Землю ждет экокатастрофа: выяснился неожиданный вред курения

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В Великобритании курильщикам настоятельно рекомендуют прекратить бросать сигаретные окурки в ливневки. По мнению экологов, они разлагаются и становятся токсичными, от чего потом дохнет морская живность.

Так, эксперты кампании Keep Britain Tidy ("Сохраним Британию Чистой") провели исследование и выяснили, что каждый месяц в Англии курильщики выбрасывают в ливневки и канализации 3,6 миллиона сигаретных окурков, пишет Daily Mail.

По их словам, это имеет серьезные последствия для экологии: токсичный пластик, который есть в окурках, через канализационные системы попадает в водоемы и вредит морским обитателям.

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Землю ждет экокатастрофа: выяснился неожиданный вред курения

"Окурки признали действительно опасными - один бычок на литр воды делает ее высокотоксичной для рыб. Окурки часто не задерживаются в системе очистки воды и попадают в океан. Все они сделанны из ацетата целлюлозы, и загрязняют реки и океаны больше, чем ватные палочки и коктейльные трубочки", - говорится в публикации.

Чтобы отучить людей от привычки бросать окурки где попало, Keep Britain Tidy развешивает по всей стране голубые щиты "Flicking Blue Murder" в качестве протеста.

Как сообщал OBOZREVATEL, медиками было доказано, что курение вызывает более сильную зависимость, чем наркотики.

Место
Великобритания
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Castill Tricia
Castill Tricia
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