Над Украиной пронеслась яркая комета. Впечатляющие фото светила

В ночном небе над Украиной невооруженным глазом можно увидеть комету C/2020 F3 (NEOWISE). Её уже успели сфотографировать над несколькими городами страны.

Комету C/2020 F3 обнаружили недавно – 27 марта 2020 года с помощью телескопа NEOWISE (The Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), который и дал ей второе имя. Уже несколько дней её можно наблюдать в ночном небе невооруженным взглядом, из-за чего социальные сети пополняются снимками космического тела.

Фотографы успели запечатлеть явление над Киевом, Харьковом, Запорожьем и Николаевом. При этом, комету можно будет наблюдать примерно до августа. Более того, до 20 июля её видимость будет улучшаться, достигнув своего пика в ночь с 20 на 21 июля, когда комета войдет в созвездие Большой Медведицы. Сейчас же её лучше всего видно примерно после 2:30 ночи и до рассвета.

23 июля комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли и благодаря этому ученые смогут изучить её структуру. По расчетам, в следующий раз комета вернется в Солнечную систему через 6800 лет.

Комета C/2020 F3 над Запорожьем Facebook Александр Позняков

Комета C/2020 F3 над Харьковом Instagram Павел Пархоменко

Комета C/2020 F3 над Харьковом Instagram Павел Пархоменко

Комета C/2020 F3 над Харьковом Instagram Павел Пархоменко

Комета C/2020 F3 над Николаевом Facebook Денис Сисин

Комета C/2020 F3 над Николаевом Facebook Денис Сисин

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае к Солнцу приблизилась комета C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан.