Над Украиной пролетит самый красивый звездопад: где и когда смотреть

В ночь с 8 на 9 октября в Украине смогут наблюдать один из самых красивых звездопадов в году — это будет пик метеорного потока Дракониды.

Что это такое и где посмотреть онлайн читайте на OBOZREVATEL.

Что такое звездопад Дракониды-2019

Каждый год в октябре Земля проходит сквозь шлейф частиц кометы Джакобини-Циннер. В это время интенсивность метеоритного дождя не слишком высока. Так что на небе можно успеть заметить вспышки оранжевого или желтого света.

Звездопад Дракониды - не самый яркий, но считается одним из самых зрелищных в году.

Где смотреть звездопад Дракониды-2019

Считается, что идеальное время для наблюдений наступает после 22.00. Ориентироваться лучше на северо-западную часть неба, в районе созвездия Дракона. Также рекомендуется выбрать место подальше от городских огней, чтобы насладиться зрелищем в полной мере.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошел главный звездопад лета-2019 - Персеиды. Тогда мы публиковали фото и видео этого явления.

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