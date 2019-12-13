Над Украиной пролетит один из самых мощных звездопадов: когда и где смотреть

В ночь с 13 на 14 декабря украинцы смогут увидеть один из самых красивых и мощных звездопадов в году – метеорный поток Геминиды.

Как сообщает Гисметео со ссылкой на AccuWeather, звездопад Геминиды в 2019 году может принести до 150 метеоров в час. Правда, наблюдениям может помешать яркая Луна.

Метеорный поток Геминиды КП

Свое название звездопад получил благодаря тому, что расположен в созвездии Близнецов. А на латинском "Близнецы" – Gemini.

Звездопад Геминиды – следствие прохода нашей планеты через след, который оставляет за собой околоземный астероид Фаэтон. Кусочки астероида сгорают при входе в атмосферу Земли и оставляют в небе яркие следы белого, желтого, синего, красного и зеленого цветов.

Метеорный поток Геминиды AccuWeather

Лучше всего наблюдать за звездопадом после полуночи. Однако шансов разглядеть всю красоту Геминиды в крупных городах практически нет. Рекомендуется отъехать на 30-40 км от населенного пункта.

Впрочем, наблюдать за звездопадом можно будет и онлайн – благодаря виртуальному телескопу.

Метеорный поток Геминиды AccuWeather

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее житель Земли случайно заснял столкновение метеора с Юпитером. Опубликовано зрелищное видео.

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