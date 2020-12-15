На Землю впервые попало много материала с астероида. Фото

Юрий Сергиенко Наука 01:46, 16.12.2020

Ученые обнаружили в капсуле, которая неделю назад вернулась из далекого космоса, образцы породы с астероида Рюгу.

Их взял еще в 2019 году японский космический корабль "Хаябуса-2", пишет ВВС. Отмечается, что на Землю впервые попало существенное количество материала с астероида (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Образцы с Рюгу были видны еще при входе в камеру забора.
JAXA

В понедельник, 14 декабря, сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) открыли только одну из трех камер для образцов породы.

Черные зерна астероида они обнаружили еще возле входа в камеру забора, а внутри содержались также частицы пыли и даже камешков.

Всего камер три, одна из них должна быть пустой, но еще одна – может содержать материал, который был собран под поверхностью Рюгу, но ее откроют позже.

Образцы с астероида Рюгу.
JAXA

Также с открытой капсулы удалось собрать газ, который впервые попал на нашу планету.

"Хаябуса-2" добрался к астероиду Рюга в июне 2018 года.

Рюгу принадлежит к примитивному классу космических тел типа С (углеродный). В ранней Солнечной системе они могли служить доставщиками большей части воды на Землю, а также других ингредиентов, необходимых для зарождения жизни.

Астероид Рюгу.
JAXA

Как сообщал OBOZREVATEL, капсулу с образцами грунта Рюгу доставили в Токио 8 декабря.

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