На Землю впервые попало много материала с астероида. Фото

Ученые обнаружили в капсуле, которая неделю назад вернулась из далекого космоса, образцы породы с астероида Рюгу.

Их взял еще в 2019 году японский космический корабль "Хаябуса-2", пишет ВВС. Отмечается, что на Землю впервые попало существенное количество материала с астероида (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Образцы с Рюгу были видны еще при входе в камеру забора. JAXA

В понедельник, 14 декабря, сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) открыли только одну из трех камер для образцов породы.

Черные зерна астероида они обнаружили еще возле входа в камеру забора, а внутри содержались также частицы пыли и даже камешков.

Всего камер три, одна из них должна быть пустой, но еще одна – может содержать материал, который был собран под поверхностью Рюгу, но ее откроют позже.

Образцы с астероида Рюгу. JAXA

Также с открытой капсулы удалось собрать газ, который впервые попал на нашу планету.

"Хаябуса-2" добрался к астероиду Рюга в июне 2018 года.

Рюгу принадлежит к примитивному классу космических тел типа С (углеродный). В ранней Солнечной системе они могли служить доставщиками большей части воды на Землю, а также других ингредиентов, необходимых для зарождения жизни.

Астероид Рюгу. JAXA

Как сообщал OBOZREVATEL, капсулу с образцами грунта Рюгу доставили в Токио 8 декабря.