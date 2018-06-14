На Земле нашлись "инопланетные" вирусы: как они действуют

Гигантские вирусы, относящиеся к роду пандоравирусов (Pandoravirus), все же способны создавать новые гены "с нуля".

К такому выводу пришли французские биологи из Национального центра научных исследований (Париж), передает "Лента.ру".

Это считается редким и маловероятным эволюционным явлением.

Сценарий, согласно которому новые кодирующие гены могут появляться с нуля, а не копироваться или переноситься из других организмов, долгое время рассматривался статистически маловероятным. Однако в последнее время он подтверждается результатами исследований геномов дрожжей, плодовых мушек, резуховидки Таля, млекопитающих, включая приматов.

Отметим, что согласно предположением ученых, эти вирусы являются потомками некоего четвертого, ранее неизвестного домена жизни — не эукариот, не бактерий и не архей.

Многие пошли еще дальше и заговорили об инопланетном происхождении Пандоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Норвегии пришли к выводу, что люди начали резко "глупеть". Такое тревожное открытие они сделали, проведя анализ результатов IQ-тестов 730 тысяч людей, которые поступили на военную службу в 1970-2009 годах.