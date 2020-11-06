На Земле нашли ключ к поиску жизни на Марсе

В пустыне Атакама (Чили), которая считается самым засушливым местом на Земле, ученые изучили почву, предположив, что схожая среда есть на Марсе.

В сухой почве было найдено разнообразие микробиоты при практически полном отсутствии влаги, пишет журнал Nature Scientific Reports. Также в почве пустыни содержится много солей и других веществ, аналогичных тем, что есть на Красной планете.

Исследователи изучили состав почвы в самом засушливом районе пустыни и выяснили, что на глубине всего 30 см от поверхности находится влажный слой глины. Влажность в нем поддерживается на уровне 78%, и слой полностью изолирован от изменчивых и чрезвычайно агрессивных климатических условий самой Атакамы.

Ученые пояснили, что глинистый слой богат смектитом – минералом, удерживающим влагу, в котором живут по крайней мере 30 галофильных метаболически активных видов бактерий и архей. Поэтому ученые считают, что если микроорганизмы когда-то существовали на Марсе, то их следует искать именно в таких слоях.

Отметим, что вскоре на Марс отправятся марсоходы, которые как раз и будут искать биосигнатуры в глинистых отложениях. Ученые считают, что на местах высохших водоемов могут сохраниться микроорганизмы или их следы.

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