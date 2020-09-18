Солнце вступило в новый 11-летний цикл: что ждет человечество

Солнце вступило в новый цикл, который продлится 11 лет. Активность звезды стала расти после минимума, который пришелся на декабрь 2019 года.

Об этом объявили эксперты по космической погоде из NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) во время пресс-конференции, сообщается на сайте NASA.

Новый период повышенной активности Солнца ученые назвали "Солнечный цикл 25". Он будет иметь значение для электронных технологий на Земле и астронавтов на орбите: людей ожидают технические проблемы, к которым необходимо подготовиться.

Так, в периоды наивысшей активности на поверхности звезды происходит больше гигантских взрывов, вследствие чего Солнце выбрасывает в пространство дополнительную энергию, свет и плазму солнечной короны.

Потоки элементарных частиц могут повредить астронавтам, которых прикрывает магнитное поле Земли, и нарушить радиосвязь.

Новый период повышенной активности Солнца ученые назвали "Солнечный цикл 25" Фото: NASA

По прогнозам ученых, пик солнечной активности придется на июль 2025 года. При этом начавшийся период активного Солнца обещает быть спокойнее предыдущего, пришедшегося на 2000-е года. Однако это не дает гарантии от экстремальных проявлений в виде вспышек, которые могут привести к ухудшению самочувствия, сбоям в работе наземных приборов связи и аппаратуры космических аппаратов.

"Солнце реально влияет на нашу жизнь, и это влияние никуда не денется", – объяснил Дуг Бисекер, эксперт по физике Солнца из Центра прогнозирования космической погоды при NOAA.

Сейчас ученые активно готовятся к новому циклу активности Солнца. Так, на данный момент создана межведомственная научная группа для прогнозирования солнечной погоды и выработки плана действий.

Как известно, периоды спокойного и активного Солнца сменяют друг друга приблизительно каждые 11 лет. Об этом явлении ученые знают давно, но природа его до сих пор не разгадана. В этой связи специалисты говорят о "погоде на Солнце".

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