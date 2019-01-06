На обратной стороне Луны: появились уникальные фото с космоса

Китайский космический ретранслятор Queqiao, предназначенный для передачи сигналов станции "Чанъэ-4", которая впервые в истории человечества села на обратной стороне Луны, отправил на Землю уникальные фотографии.

На снимках видно нашу планету, а также обратную сторону ее спутника, говорится в сообщении Чжэцзянского университета.

Для того, чтобы получить записи, команда ученых университета разработала специальную оптическую линзу.

weibo.com

weibo.com

Автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом была запущена к Луне 7 декабря. В задачи миссии входит фотографирование поверхности спутника Земли, изучение состава грунта и проверка возможности ведения радиоастрономических наблюдений.

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Кроме того, внутри посадочной платформы установлен герметичный контейнер с яйцами шелкопряда и семенами растений для проведения биологического эксперимента по созданию замкнутой экосистемы.

Отмечается, что аппарат Queqiao находится на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна, на расстоянии примерно 65-80 тысяч километров от поверхности Луны и оснащен 4,2-метровой параболической антенной.

weibo.com

Как писал OBOZREVATEL, ракета Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска 23 декабря 2018 года успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Запуск данной ракеты удалось осуществить только с пятой попытки.