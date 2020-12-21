На Марсе сфотографировали "рождественского ангела с сердцем"

На южном полюсе Марса астрономы сфотографировали уникальное явление – из-за таяния льда на поверхности планеты образовалось изображение в виде рождественского ангела с сердцем.

Его удалось запечатлеть с помощью корабля Mars Express, сообщает пресс-служба Европейского космического агентства. Ученые объяснили, что кадр получился настолько четким, поскольку темная поверхность Марса – это дюны, которые в основном состоят из песков, богатых темными породообразующими минералами (пироксеном и оливином). Они встречаются и на Земле.

На поверхности Марса образовался "ангел с сердцем". Пресс-служба ESA

Голова и нимб ангела – это кратер от удара небесного тела. Пресс-служба ESA

Астрономы также рассказали, что южный полюс Марса обычно покрыт ледяной шапкой толщиной 1,5 км, диаметром около 400 км и объемом 1,6 миллиона кубических километров. Из них чуть более 12% составляет водяной лед. Остальная часть шапки в основном состоит из "сухого льда" (твердого диоксида углерода), который замерзает зимой и затем превращается в газ летом.

Поскольку южное полушарие Марса сейчас переживает лето, на опубликованных изображениях показаны запасы льда на южном полюсе планеты на самом низком уровне за год.

Рождественский рисунок на Марсе сфотографировал аппарат Mars Express. Пресс-служба ESA

Рука ангела образовалась из-за таяния сухого льда во время марсианского лета. Пресс-служба ESA

По словам исследователей, рука ангела – это углубление, образовавшееся в результате перехода "сухого льда" в газообразное состояние. А голова и нимб являются кратером, который возник из-за столкновения марса с другим космическим телом. Что касается сердца, то оно – это линия скал или крутых склонов, созданных процессами эрозии.

"По мере приближения праздников даже наши соседи проникаются духом, о чем свидетельствует эта идеальная пара праздничных силуэтов", – подписали уникальные снимки в Европейском космическом агентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года NASA обнаружило во внешней области Млечного пути туманность, похожую на символ Хэллоуина – тыкву. Ее назвали "светильником Джека".