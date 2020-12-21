На Марсе сфотографировали "рождественского ангела с сердцем"

На южном полюсе Марса астрономы сфотографировали уникальное явление – из-за таяния льда на поверхности планеты образовалось изображение в виде рождественского ангела с сердцем.

Его удалось запечатлеть с помощью корабля Mars Express, сообщает пресс-служба Европейского космического агентства. Ученые объяснили, что кадр получился настолько четким, поскольку темная поверхность Марса – это дюны, которые в основном состоят из песков, богатых темными породообразующими минералами (пироксеном и оливином). Они встречаются и на Земле.

Астрономы также рассказали, что южный полюс Марса обычно покрыт ледяной шапкой толщиной 1,5 км, диаметром около 400 км и объемом 1,6 миллиона кубических километров. Из них чуть более 12% составляет водяной лед. Остальная часть шапки в основном состоит из "сухого льда" (твердого диоксида углерода), который замерзает зимой и затем превращается в газ летом.

Поскольку южное полушарие Марса сейчас переживает лето, на опубликованных изображениях показаны запасы льда на южном полюсе планеты на самом низком уровне за год.

По словам исследователей, рука ангела – это углубление, образовавшееся в результате перехода "сухого льда" в газообразное состояние. А голова и нимб являются кратером, который возник из-за столкновения марса с другим космическим телом. Что касается сердца, то оно – это линия скал или крутых склонов, созданных процессами эрозии.

"По мере приближения праздников даже наши соседи проникаются духом, о чем свидетельствует эта идеальная пара праздничных силуэтов", – подписали уникальные снимки в Европейском космическом агентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года NASA обнаружило во внешней области Млечного пути туманность, похожую на символ Хэллоуина – тыкву. Ее назвали "светильником Джека".