На Марсе обнаружили незамерзающие озера с водой

Рядом с южным полюсом Марса исследователи обнаружили три подземных озера с жидкой водой.

Об этом сообщила BBC. Ученые также подтвердили существование четвертого озера, о котором догадывались еще в 2018 году.

Открытие было сделано с использованием данных радара космического корабля Mars Express Европейского космического агентства (ESA), который находится на орбите марса с декабря 2003 года.

Общая площадь, которую занимают озера под поверхностью планеты, составляет 75 тысяч квадратных километров. Самое большое из четырех озер находится в центре системы и имеет ширину 30 километров.

"Главное озеро окружено более мелкими водоемами с жидкой водой, но из-за технических характеристик радара и его удаленности от поверхности Марса мы не можем окончательно определить, связаны ли они между собой", – заявила Елена Петтинелли из Университета Рома Тре в Италии.

Главное озеро (в центре) окружено как минимум тремя меньшими водоемами. BBC

Команда позаимствовала метод, обычно используемый при исследовании подледниковых озер в Антарктиде, Канаде и Гренландии с помощью радиолокационных зондировщиков, адаптировав метод для анализа данных радара.

Ученые отметили, что на значительных глубинах недостаточно тепла, чтобы растопить лед, поэтому жидкая вода должна содержать высокие концентрации растворенных солей. Они могут значительно снизить температуру замерзания воды.

Фактически, недавние эксперименты показали, что вода с растворенными солями магния и перхлората кальция (химическое соединение, содержащее хлор, связанный с четырьмя атомами кислорода) может оставаться жидкой при температуре -123 °C.

Водоемы с жидкой водой были обнаружены под южной полярной шапкой Марса. BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, на Марсе ученые нашли следы озера, которое в глубокой древности могло быть наполнено водой, пригодной для существования жизни.