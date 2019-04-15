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На Марсе есть жизнь? Снимок NASA вызвал ажиотаж

1.5тЧитать материал на украинском

Американец-уфолог Стив Мартин, который растолковывает изображения Марса, сделанное NASA, увидел на одной из фотографий пингвина.

По его словам, это является доказательством того,что на "красной планете" существует жизнь, пишет Mirror.

Мартин рассказал, что он давно пытается найти следы инопланетян на Марсе.

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На Марсе есть жизнь? Снимок NASA вызвал ажиотаж

NASA/JPL-Caltech/MSSS

"Я всегда думал, что на Марсе была жизнь, и теперь я думаю, что мог бы это доказать. Я часами смотрел на изображения NASA, но никогда не думал, что найду пингвина!" — заявил американец.

На Марсе есть жизнь? Снимок NASA вызвал ажиотаж

NASA/JPL-Caltech/MSSS

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года на Марсе приземлилась автоматическая межпланетная станция американского космического агентства NASA —InSight.

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Тема
Космос
Место
США
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
прикольно но думаю это просто камень случайно принявший такую форму на земле тоже находят такие вещи похожие на кого то
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