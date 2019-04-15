На Марсе есть жизнь? Снимок NASA вызвал ажиотаж

Американец-уфолог Стив Мартин, который растолковывает изображения Марса, сделанное NASA, увидел на одной из фотографий пингвина.

По его словам, это является доказательством того,что на "красной планете" существует жизнь, пишет Mirror.

Мартин рассказал, что он давно пытается найти следы инопланетян на Марсе.

NASA/JPL-Caltech/MSSS

"Я всегда думал, что на Марсе была жизнь, и теперь я думаю, что мог бы это доказать. Я часами смотрел на изображения NASA, но никогда не думал, что найду пингвина!" — заявил американец.

NASA/JPL-Caltech/MSSS

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года на Марсе приземлилась автоматическая межпланетная станция американского космического агентства NASA —InSight.

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