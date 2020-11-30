На глубине океана нашли новый вид хищных животных. Видео

Возле берегов Пуэрто-Рико на глубине океана был найден новый вид гребневиков – Duobrachium sparksae.

Как пишет Plankton and Benthos Research, новый вид морских животных засняли на видео еще в 2015 году. Однако тогда ученым не удалось собрать доказательств существования нового вида, поэтому открытие затянулось на пять лет.

Гребневиков на глубине около 4 км ниже уровня моря заснял дистанционно управляемый робот Deep Discoverer. Благодаря детализированной оптике удалось заснять существ, размер которых менее миллиметра в длину.

Новый вид гребневиков похож на луковицу с двумя щупальцами. Всего на данный момент известно около 150 видов гребневиков. В отличие от медуз, эти морские обитатели плотоядны и обычно охотятся на мелких членистоногих.

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