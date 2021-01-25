На дне океана найдены сотни новых форм жизни

Алексей Титофф Наука 22:24, 25.01.2021 Обновлено: 22:35, 25.01.2021

В горячих гидротермальных жерлах глубоководного вулкана Бразерс в Тихом океане найдены сотни неизвестных ранее видов микроорганизмов.

Как сообщили морские биологи, вулкан Бразерс располагается на глубине 1830 метров под поверхностью воды, передает PNAS.

В своем исследовании ученые использовали дистанционно управляемого робота. В полученных образцах были обнаружены 285 ранее неведомых науке микроорганизмов. При этом два разных сообщества микробов обитали в разных частях вулкана Бразерс в зависимости от предпочтительных температур и кислотности окружающей воды, подчеркнули ученые.

Месторасположение вулкана Бразерс
PNAS

Исследователи пояснили, что найденные организмы – это экстремофилы, которые обитают в тех местах, что ранее считались непригодными для жизни.

Биологи добавили, что их открытие дает новый инструмент для изучения самых экстремальных мест на нашей планете. По их мнению, по изученным генетическим признакам определенных микроорганизмов, можно узнать много нового об экстремальных условиях их среды обитания.

Как сообщал OBOZREVATEL, на глубине океана нашли новый вид хищных животных.

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