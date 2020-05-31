На борту космического корабля SpaceX заметили необычного "пассажира". Фото
Астронавты NASA отправились к Международной космической станции на корабле Илона Маска не одни. Кроме Дагласа Херли и Роберта Бенкена, 30 мая в кабине находился блестящий игрушечный динозавр.
Он был не пристегнут и сидел на свободном кресле в пилотируемом Crew Dragon. На интересную деталь обратили внимание пользователи сети.
Журналист Максим Щербина уточнил, что на официальном сайте Amazon динозавр идентифицируется как Flippables Tremor Dinosaur (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Это не первый раз, когда астронавты берут игрушки в космос. Дело в том, что когда они начинают плавать, становится понятно, что на корабле больше нет земной гравитации. Поэтому игрушки часто называют физическии индикаторами невесомости.
"Если игрушка начала плавать по кабине, значит, все, невесомость, прилетели. В 2019 году Маск отправил в космос Earthy – маленькую игрушечную планету Земля. Хотя какая невесомость, какие символы, какое мимими? Все мы понимаем, что это лишь маркетинг, и уже к завтрашнему утру всех динозавриков раскупят. С Earthy, кстати, так и произошло", – отметил Щербина в своем Facebook.
Динозавр-игрушка не выпускается, зато его можно купить на AliExpress за 300-520 гривен в зависимости от размера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 мая космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска отправился в свой первый пилотируемый полет. Он продлится около 19 часов. Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен достигнут МКС 31 мая в 17:29 по киевскому времени.
Илон Маск на пресс-конференции по итогам успешного запуска Crew Dragon ярко ответил на шутку главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о батуте шестилетней давности.
Основатель SpaceX также поделился планами полететь на Луну.