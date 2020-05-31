Астронавты NASA отправились к Международной космической станции на корабле Илона Маска не одни. Кроме Дагласа Херли и Роберта Бенкена, 30 мая в кабине находился блестящий игрушечный динозавр.

Он был не пристегнут и сидел на свободном кресле в пилотируемом Crew Dragon. На интересную деталь обратили внимание пользователи сети.

Игрушечный динозавр отправился в космос на корабле Илона Маска Скриншот видео

Журналист Максим Щербина уточнил, что на официальном сайте Amazon динозавр идентифицируется как Flippables Tremor Dinosaur (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Это не первый раз, когда астронавты берут игрушки в космос. Дело в том, что когда они начинают плавать, становится понятно, что на корабле больше нет земной гравитации. Поэтому игрушки часто называют физическии индикаторами невесомости.

Flippables Tremor Dinosaur на сайте Amazon Скриншот с сайта Amazon

"Если игрушка начала плавать по кабине, значит, все, невесомость, прилетели. В 2019 году Маск отправил в космос Earthy – маленькую игрушечную планету Земля. Хотя какая невесомость, какие символы, какое мимими? Все мы понимаем, что это лишь маркетинг, и уже к завтрашнему утру всех динозавриков раскупят. С Earthy, кстати, так и произошло", – отметил Щербина в своем Facebook.

Астронавты NASA Даглас Херли и Роберт Бенкен

Динозавр-игрушка не выпускается, зато его можно купить на AliExpress за 300-520 гривен в зависимости от размера.

Flippables Tremor Dinosaur можно купить на AliExpress за 300-520 гривен Скриншот с сайта AliExpress

Как сообщал OBOZREVATEL: