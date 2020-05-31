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31 мая • обновлено в 16:21
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На борту космического корабля SpaceX заметили необычного "пассажира". Фото

1.7т
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Астронавты NASA отправились к Международной космической станции на корабле Илона Маска не одни. Кроме Дагласа Херли и Роберта Бенкена, 30 мая в кабине находился блестящий игрушечный динозавр.

Он был не пристегнут и сидел на свободном кресле в пилотируемом Crew Dragon. На интересную деталь обратили внимание пользователи сети.

Игрушечный динозавр отправился в космос на корабле Илона Маска

Игрушечный динозавр отправился в космос на корабле Илона Маска

Скриншот видео

Журналист Максим Щербина уточнил, что на официальном сайте Amazon динозавр идентифицируется как Flippables Tremor Dinosaur (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Это не первый раз, когда астронавты берут игрушки в космос. Дело в том, что когда они начинают плавать, становится понятно, что на корабле больше нет земной гравитации. Поэтому игрушки часто называют физическии индикаторами невесомости.

Flippables Tremor Dinosaur на сайте Amazon

Flippables Tremor Dinosaur на сайте Amazon

Скриншот с сайта Amazon

"Если игрушка начала плавать по кабине, значит, все, невесомость, прилетели. В 2019 году Маск отправил в космос Earthy – маленькую игрушечную планету Земля. Хотя какая невесомость, какие символы, какое мимими? Все мы понимаем, что это лишь маркетинг, и уже к завтрашнему утру всех динозавриков раскупят. С Earthy, кстати, так и произошло", – отметил Щербина в своем Facebook.

Астронавты NASA Даглас Херли и Роберт Бенкен

Астронавты NASA Даглас Херли и Роберт Бенкен

Динозавр-игрушка не выпускается, зато его можно купить на AliExpress за 300-520 гривен в зависимости от размера.

Flippables Tremor Dinosaur можно купить на AliExpress за 300-520 гривен

Flippables Tremor Dinosaur можно купить на AliExpress за 300-520 гривен

Скриншот с сайта AliExpress

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Майя Лисовская
Персона
Илон Маск
Тег
SpaceX
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