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Мы из космоса? Разгадана новая тайна возникновения жизни на Земле

1.1т Читать материал на украинском

Ученые Тюбингенского университета в Германии и Нантского университета во Франции назвали еще одну версию зарождения жизни на земле.

После проведения исследований они заявили, что немалую роль в этом процессе сыграли метеориты, которые прилетели из отдаленных мест Солнечной системы, передает "Лента.ру".

В частности, исследователи измерили содержание изотопов селена в породах, которые образовались при излиянии магмы на поверхность Земли. Сходство изотопного состава у земных пород и метеоритов указывает на космическое происхождение самого селена, воды и других необходимых для поддержания жизни веществ.

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Метеориты помогли зародиться жизни на Земле

Метеориты помогли зародиться жизни на Земле

Иллюстрация

По словам ученых, обнаруженные изотопы могли попасть в состав мантии лишь после формирования ядра и Луны (3,9-4,5 миллиарда лет назад).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученым Университета штата Мичиган (США) удалось смоделировать процесс происхождения жизни.

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космос Земля
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CARGO 100
CARGO 100
Мы из космоса? Возможно. Но рагули местные ...
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