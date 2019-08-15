Мы из космоса? Разгадана новая тайна возникновения жизни на Земле

Ученые Тюбингенского университета в Германии и Нантского университета во Франции назвали еще одну версию зарождения жизни на земле.

После проведения исследований они заявили, что немалую роль в этом процессе сыграли метеориты, которые прилетели из отдаленных мест Солнечной системы, передает "Лента.ру".

В частности, исследователи измерили содержание изотопов селена в породах, которые образовались при излиянии магмы на поверхность Земли. Сходство изотопного состава у земных пород и метеоритов указывает на космическое происхождение самого селена, воды и других необходимых для поддержания жизни веществ.

Метеориты помогли зародиться жизни на Земле Иллюстрация

По словам ученых, обнаруженные изотопы могли попасть в состав мантии лишь после формирования ядра и Луны (3,9-4,5 миллиарда лет назад).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученым Университета штата Мичиган (США) удалось смоделировать процесс происхождения жизни.

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