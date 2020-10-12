Можно ли смешивать горячую и холодную: самые популярные заблуждения о воде

Существует множество мнений, которые заставляют сомневаться в безопасности питьевой воды.

Так, некоторые, например, считают, что нельзя пить воду, которая простояла более шести часов, что нельзя детям давать горячую воду, смешанную с холодной, а вода, которая долго пробыла под солнцем в бутылке, может вызвать рак, пишет Science and Technology Daily.

Можно ли давать детям горячую воду, смешанную с холодной

Некоторые полагают, что в холодной воде, которую добавили к горячей, содержится много примесей и бактерий. В действительности холодная кипяченая вода, вода в бутылках или бочках надлежащего качества, которые уже прошли стерилизацию, безопасна, и ее добавление к горячей не опасно для здоровья.

Может ли вода, простоявшая более шести часов, вызвать диарею

Мнение о том, что нельзя пить воду после того, как она постояла более шести часов, не является точным, поскольку на срок годности кипяченой воды влияют многие факторы: чистота, герметичность, термоизоляция емкости, температура хранения и многое другое.

Можно ли отравиться после многократного кипячения воды

Также существует утверждение, что в многократно кипяченой воде образуется нитрит азотистая кислота – а точнее, ее соли, которые токсичны для человека. Однако наукой уже доказано, что даже после 20-кратного кипячения воды содержание нитритов в ней намного ниже опасной отметки.

Правда ли, что бутилированная вода, которая долго стояла под солнцем, может вызвать рак

Большинство современных пластиковых бутылок, в которых продается питьевая вода, изготовлены из полиэтилентерефталата (ПЭТ). В них в основном не добавляют пластификатор, и при температуре до 120 градусов они абсолютно безопасны. Даже если в жару оставить такую бутылку внутри машины на солнце, температура не сможет достичь 120 градусов.

Поэтому качественная питьевая вода проверенных производителей в пластиковых бутылках, соответствующих национальным стандартам, не должна содержать канцерогены даже после долгого пребывания на солнце.

Полезна ли для здоровья слабощелочная вода

Показатели питьевой водопроводной воды действительно имеют значение pH в диапазоне от 6,5 до 8,5, но они касаются не состояния здоровья, а используются в основном для предотвращения коррозии металлических труб жидкостями с более низким pH.

Может ли употребление дистиллированной воды повысить кислотность

Организм сам способен поддерживать кислотно-щелочной баланс, а содержание кислотно-основных веществ в дистиллированной воде в действительности очень низкое. Поэтому такая вода не может изменить показатель pH человеческого организма.

Может ли озонированная вода лечить болезни

Какой бы обработке не подвергалась вода, она состоит из водорода и кислорода, поэтому невозможно достичь особого лечебного эффекта от ее употребления. Озонированная вода, которую производят с помощью домашних озонаторов воды, обычно используется как дезинфицирующее средство, поскольку озон принадлежит к сильным оксидам. Длительное употребление такой воды может привести к повреждению слизистой оболочки ротовой полости и желудочно-кишечного тракта, а также снизить иммунитет и ускорить старение.

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