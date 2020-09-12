МКС может столкнуться с американским спутником – Роскосмос

Российская государственная корпорация "Роскосмос" предупредила, что 14 сентября Международная космическая станция может столкнуться с американским спутником BRICSat-2.

Опасное сближение прогнозируется в 02:23 (по Киеву), сказано в Twitter-аккаунте компании.

Чтобы избежать возможного столкновения, МКС может совершить маневр уклонения в период с 00:00 до 01:00.

Известно, что коммуникационный экспериментальный спутник BRICSat-2 Военно-морских сил США был выведен на околоземную орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX. Аппарат превратился в космический мусор.

В "Роскосмосе" добавили, что продолжат мониторинг ситуации.

Пост пресс-службы "Роскосмоса"

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