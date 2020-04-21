Мир будет уничтожен полностью: ученые показали жуткую проекцию столкновения астероида с Землей. Видео
В сети вспомнили видео симуляции столкновения с Землей астероида диаметром 500 километров, в результате которого планета полностью разрушается.
Вероятное столкновение происходит в районе Тихого океана. Ролик опубликовали на странице "Вселенная" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, что в рамках симуляции обломки астероида поднимаются на низкую околоземную орбиту и затем падают, нанося дополнительные удары по поверхности планеты. Огненная буря огибает Землю, испаряя на своем пути все живое.
Исследователи утверждают, что подобные столкновения происходили по крайней мере шесть раз за всю историю Земли.
В то же время ученым не известны объекты, которые могли бы вызвать подобную разрушение в ближайшем будущем, в частности, в космических масштабах.
Как сообщал OBOZREVATEL, Земли угрожают 11 астероидов, которые были неизвестны ученым. С одним из таких рано или поздно столкнется наша планета.