Мир будет уничтожен полностью: ученые показали жуткую проекцию столкновения астероида с Землей. Видео

В сети вспомнили видео симуляции столкновения с Землей астероида диаметром 500 километров, в результате которого планета полностью разрушается.

Вероятное столкновение происходит в районе Тихого океана. Ролик опубликовали на странице "Вселенная" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что в рамках симуляции обломки астероида поднимаются на низкую околоземную орбиту и затем падают, нанося дополнительные удары по поверхности планеты. Огненная буря огибает Землю, испаряя на своем пути все живое.

Столкновение астероида с Землей

Исследователи утверждают, что подобные столкновения происходили по крайней мере шесть раз за всю историю Земли.

В то же время ученым не известны объекты, которые могли бы вызвать подобную разрушение в ближайшем будущем, в частности, в космических масштабах.

Столкновение астероида с Землей

Столкновение астероида с Землей

Столкновение астероида с Землей

Как сообщал OBOZREVATEL, Земли угрожают 11 астероидов, которые были неизвестны ученым. С одним из таких рано или поздно столкнется наша планета.