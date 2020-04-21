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21 апреля • обновлено в 04:03
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Мир будет уничтожен полностью: ученые показали жуткую проекцию столкновения астероида с Землей. Видео

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В сети вспомнили видео симуляции столкновения с Землей астероида диаметром 500 километров, в результате которого планета полностью разрушается.

Вероятное столкновение происходит в районе Тихого океана. Ролик опубликовали на странице "Вселенная" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что в рамках симуляции обломки астероида поднимаются на низкую околоземную орбиту и затем падают, нанося дополнительные удары по поверхности планеты. Огненная буря огибает Землю, испаряя на своем пути все живое.

Столкновение астероида с Землей

Столкновение астероида с Землей

Исследователи утверждают, что подобные столкновения происходили по крайней мере шесть раз за всю историю Земли.

В то же время ученым не известны объекты, которые могли бы вызвать подобную разрушение в ближайшем будущем, в частности, в космических масштабах.

Столкновение астероида с Землей

Столкновение астероида с Землей

Столкновение астероида с Землей

Столкновение астероида с Землей

Столкновение астероида с Землей

Столкновение астероида с Землей

Как сообщал OBOZREVATEL, Земли угрожают 11 астероидов, которые были неизвестны ученым. С одним из таких рано или поздно столкнется наша планета.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Исследование ученых
Теги
космос Земля
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