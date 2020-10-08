Микроволновка была запатентована 75 лет назад: правда и мифы о вреде изобретения

Ровно 75 лет тому назад, 8 октября 1945 года, в США была запатентована микроволновая печь. Патент получил инженер Перси Спенсер, который изобрел прибор совершенно случайно.

Во время экспериментов с "магнетроном" он обнаружил, что шоколад, лежавший рядом с излучателем микроволн, расплавился. А уже в 1949 году началось серийное производство микроволновок. С тех пор время от времени звучат мнения о вреде микроволн для здоровья человека. О самых популярных мифах, касающихся опасности изобретения, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Продукты в микроволновке теряют полезные свойства

Как правило, при тепловой обработке в продуктах больше всего разрушается витамин C. Но происходит это обычно при варке, так как водорастворимые питательные вещества вымываются кипящей водой. В микроволновке же теряется гораздо меньше этого витамина.

Кроме того, ученые сравнили питательные свойства овощей, приготовленных в микроволновке, на пару и в скороварке. Оказалось, что в скороварке овощи теряли больше полезных для кишечника нерастворимых пищевых волокон, чем в микроволновке и на пару. Также считается, что в еде из микроволновой печи сохраняется больше микроэлементов, полифенолов и антиоксидантов.

В еде из микроволновки сохраняется больше микроэлементов, полифенолов и антиоксидантов Unsplash

Еда из микроволновки может вызывать рак

На сегодняшний день нет научных доказательств того, что еда, приготовленная в микроволновке, опасна. Ученые объясняют, что микроволновое излучение более быстро нагревает пищу, увеличивая скорость движения молекул. Это действительно может снизить питательную ценность, так как при быстром разогреве происходит нарушение структуры мышечных волокон и структуры белка.

Однако никаких опасных химических веществ при этом не образуется. Так, при жарке пищи образуется гораздо больше вредных канцерогенов, чем в микроволновке.

В микроволновке погибают микробы

Проблема в том, что в СВЧ-печи пища нагревается неравномерно и опасность заражения возрастает. Потому рекомендуется перемешивать и переворачивать еду.

Как известно, большинство бактерий, вызывающих отравление, погибают при температуре более 60 градусов. Однако вырабатываемые ими токсины более устойчивы к высоким температурам и могут оставаться в пище даже после разогрева. Поэтому несвежий продукт лучше сразу выбросить, не рискуя здоровьем.

Нет научных доказательств того, что еда, приготовленная в микроволновке, опасна Pexels

Разогревать еду в пластике в микроволновке опасно

Некоторые считают, что при нагревании в микроволновке химические вещества из пластика попадают в еду и таким образом повышают риск развития рака. Однако сейчас большинство пластиковой посуды производится с учетом того, чтобы она оставалась безопасной, подвергаясь воздействию высоких температур.

На такой посуде есть пометка о том, что она предназначена для СВЧ-печей. Если такого значка нет на пластиковом контейнере, разогрейте пищу в посуде из стекла или керамики.

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