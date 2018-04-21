Межпланетные путешествия: как Марс повлияет на тело человека

Недостаточная гравитация может оказать значительное влияние на мускулатуру человека. Об этом свидетельствует новое исследование международной группы физиологов.

В глубоком космосе астронавты могут пострадать от бездеятельности и недостатка кислорода NASA

Во время длительных межпланетных перелетов астронавты будут испытывать значительно меньшую гравитацию, чем на Земле. Об этом сообщил EurekAlert со ссылкой на The Journal of Physiology.

В таких условиях количество кислорода будет значительно меньше, чем на нашей планете. Организм подвергнется стрессу, который негативно повлияет на костную ткань, мышцы, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Клетки не смогут получать достаточно энергии, необходимой мускулам для движения.

Перечисленные факторы могут привести к бездеятельности астронавтов. Такое состояние может даже более критические последствия, чем недостаточна гравитация, отметили ученые.

Свои выводы они сделали на основе имитации 21-дневного пребывания в космосе. Например, при полете на Луну или Марс, сообщил сайт The Physiological Society.

Чтобы нивелировать такие негативные факторы, космические компании и агентства должны создавать условия для того, чтобы астронавты были достаточно активными во время космических путешествий.

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