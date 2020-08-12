Метеоритный поток Персеиды достиг пика: яркие фото и видео звездопада

Алексей Титофф Наука 09:44, 12.08.2020 Обновлено: 09:44, 12.08.2020

В ночь на 12 августа в небе наблюдался пик звездопада Персеид, который можно было наблюдать невооруженным взглядом.

Как пишет OBOZREVATEL, лучше всего метеоритный поток Персеиды наблюдали жители северных широт в США, Канаде, Мексике и Центральной Америке. Также звездопад могли наблюдать в Европе, Азии, большей части Африки и некоторых частях Южной Америки.

В Международной метеорной организации рассказали, что мощность метеорного потока достигала 100 метеоров в час. Такая интенсивность была обусловлена тем, что Земля проходила через самую крупную часть шлейфа кометы Свифта – Таттла.

Метеоритный поток Персеиды
Метеоритный поток Персеиды
Метеоритный поток Персеиды
Метеоритный поток Персеиды
Метеоритный поток Персеиды
Метеоритный поток Персеиды
Метеоритный поток Персеиды

Как писал OBOZREVATEL:

Комментировать
Технологии Наука

Смотрите также

В Раду внесли постановление о непризнании выборов в Беларуси

Зеленский подписал закон о казино. Как в Украине легализовали игорный бизнес

Минских врачей шокировала тяжесть ранений протестующих: в больницы попали сотни людей

Тихановская призвала закончить "майдан" в Беларуси: я не хочу крови и насилия

Появилось видео поджога Tesla Богдана: машина сгорела дотла