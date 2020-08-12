Метеоритный поток Персеиды достиг пика: яркие фото и видео звездопада

В ночь на 12 августа в небе наблюдался пик звездопада Персеид, который можно было наблюдать невооруженным взглядом.

Как пишет OBOZREVATEL, лучше всего метеоритный поток Персеиды наблюдали жители северных широт в США, Канаде, Мексике и Центральной Америке. Также звездопад могли наблюдать в Европе, Азии, большей части Африки и некоторых частях Южной Америки.

В Международной метеорной организации рассказали, что мощность метеорного потока достигала 100 метеоров в час. Такая интенсивность была обусловлена тем, что Земля проходила через самую крупную часть шлейфа кометы Свифта – Таттла.

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Как писал OBOZREVATEL: