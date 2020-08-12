МоваЯзык

Топ-темы:

Метеоритный поток Персеиды достиг пика: яркие фото и видео звездопада

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Наука
1,1 т.
Метеоритный поток Персеиды достиг пика: яркие фото и видео звездопада

Метеоритный поток Персеиды.

В ночь на 12 августа в небе наблюдался пик звездопада Персеид, который можно было наблюдать невооруженным взглядом.

Как пишет OBOZREVATEL, лучше всего метеоритный поток Персеиды наблюдали жители северных широт в США, Канаде, Мексике и Центральной Америке. Также звездопад могли наблюдать в Европе, Азии, большей части Африки и некоторых частях Южной Америки.

В Международной метеорной организации рассказали, что мощность метеорного потока достигала 100 метеоров в час. Такая интенсивность была обусловлена тем, что Земля проходила через самую крупную часть шлейфа кометы Свифта – Таттла.

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Как писал OBOZREVATEL:

звездыкосмос
Поделиться в Facebook
  2. Технологии
  3. Наука