Мечта Кремля. Что будет, если на Белый дом сбросить ядерную бомбу?

Если в столице США Вашингтоне возле Белого дома взорвется ядерная бомба с пятью килограммами обогащенного урана, то как минимум 280 тысяч жителей погибнет в течение 48 часов.

К такому выводу пришли ученые из Политехнического университета Вирджинии. Они создали компьютерную модель, которая позволяет "сбросить бомбу" на любую точку земного шара. А Science Magazine опубликовал видео, в котором смоделирована ситуация.

Если возле Белого дома в Вашингтоне взорвется ядерная бомба, то радиоактивное облако ветер унесет на восток Science Magazine

По сценарию некие гипотетические террористы атаковали здание на Пенсильвания авеню, 1600, где расположен Белый дом. В компьютерном моделировании указана не ракета, а ядерный заряд. Который потенциальные злоумышленники могли бы взорвать в Вашингтоне.

Последствия ужасны – по расчетам ученых, более трети населения 730-тысячного города погибло бы в течение двух суток. Все здания как минимум в радиусе километра от эпицентра взрыва будут разрушены. Электромагнитный импульс сожжет сотовые телефоны на расстоянии пяти километров во все стороны от места катастрофы.

Сеть электропередач на большей части города выйдет из строя. Ветры отнесут радиоактивное облако на восток, в пригород Мэриленда. Дороги быстро запрудят машины тех, кто попытается сбежать из Вашингтона. Но многие будут искать пропавших без вести членов семьи или медицинскую помощь. На всякий случай, в ролике указаны места, где лучше всего укрыться от ядерной атаки, а также способы эвакуации.

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