Массовое вымирание на Земле катастрофически ускорилось: мрачный прогноз ученых

На Земле происходит шестое массовое вымирание, в результате которого могут исчезнуть сотни видов позвоночных.

К такому выводу пришли экологи из США и Мексики, пишет "Новое время", ссылаясь на исследование ученых.

Так, в исследовании, в частности, утверждается, что по мере исчезновения каждого вида побочные эффекты для соседних видов становятся все более явными, поскольку дестабилизированные экосистемы и ослабленные пищевые цепи делают выживание остальных видов, включая людей, "менее гарантированным".

На Земле происходит массовое вымирание Иллюстративное фото / Pixabay

"То, что мы сделаем, чтобы справиться с текущим кризисом вымирания в ближайшие два десятилетия, определит судьбу миллионов видов", – говорит эколог Херардо Себальос из Национального автономного университета Мексики.

Пять лет назад Себальос руководил исследованием, которое показало, что средняя скорость исчезновения видов позвоночных (два случая исчезновения млекопитающих на 10 тысяч видов каждые 100 лет) была гораздо ниже, чем сегодня, когда потери выросли примерно в 100 раз за последнее столетие.

"Мы можем с уверенностью заключить, что современные показатели вымирания исключительно высоки, что они растут, и что они предполагают массовое вымирание – шестое в своем роде за 4,5 миллиарда лет истории Земли", – говорится в новом исследовании.

По словам ученых, если за весь XX век вымерло 543 вида наземных позвоночных, то в ближайшие двадцать лет вымрет около 540 видов. Это означает, что темпы вымирания уже в 117 раз выше обычной скорости и выше, чем собственные оценки исследователей пятилетней давности.

Ученые поясняют, что тесное экологическое взаимодействие видов, находящихся на грани исчезновения, приводит к совместному вымиранию. То есть одно исчезновение порождает другое.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о том, что мы живем в эпоху крупнейшего вымирания жизни, заявил российский ученый и кандидат биологических наук Илья Колмановский. Напомним также, ученые ранее заявили, что через 100 лет на Земле не останется насекомых, и планету настигнет шестая волна вымирания.