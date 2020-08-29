Маск заявил об успешном вживлении чипа в мозг

Карина Бондаренко Наука 14:05, 29.08.2020 Обновлено: 14:20, 29.08.2020

Стартап-компания Neuralink Илона Маска успешно имплантировала в мозг двух свиней, а затем извлекла без вреда для животных беспроводной компьютерный чип.

Об этом американский предприниматель рассказал во время онлайн пресс-конференции, проходившей в штаб-квартире Neuralink в Сан-Франциско (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки", – отметил изобретатель.

Свинья, которой вживили чип
Скриншот из видео

Маск также показал свинью, в мозг которой вживлен имплант 8 мм в диаметре.

"Это как фитнес-трекер у вас в черепе с маленькими проводами. Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает", – рассказал он.

Илон Маск на пресс-конференции Neuralink
Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска превысило $100 млрд. Благодаря этому он поднялся на четвертую строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

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Технологии Наука

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