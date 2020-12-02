Маск назвал сроки, когда отправит человека на Марс

В ближайшие четыре – шесть лет возможно будет отправить человека на Марс.

Об этом в Берлине (Германия) на церемонии премии "Аксель Шпрингер" сказал основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск.

"С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если нам повезет, то, может, и за четыре года", – отметил изобретатель.

При этом Маск добавил, что уже время в течение следующих двух лет на Красную планету может полететь космический корабль компании SpaceX без людей на борту.

Отметим, что Маск объявил об испытаниях космической ракеты Starship, разрабатываемого для полетов на Марс. Помимо этого, в США состоялся запуск ракеты Atlas V, которая должна долететь до Марса в феврале 2021 года.

Кроме того, уже сейчас ученые придумали, как выращивать растения на Марсе. Также на планете обнаружили незамерзающие озера с водой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подписала соглашение с американским космическим ведомством NASA об исследования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.