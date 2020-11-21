Марсоход NASA прислал на Землю звук из космоса. Аудио

Марсоход NASA Perseverance прислал на Землю звук, записанный им в космосе.

Как сообщили в NASA, запись была сделана с целью проверить системы аппарата. На нем слышно вибрации механизмов самого марсохода (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Наша система работает и готова попробовать записать звук приземления на Марс", – сообщили в космическом агентстве.

Напомним, Perseverance покинул Землю 30 июля и уже преодолел 288 из 470 млн километров в пути к Марсу. Согласно онлайн-данным NASA, на данный момент скорость аппарата составляет 92 550 км/ч относительно Солнца.

Планируется, что марсоход совершит посадку в северном полушарии Красной планеты 18 февраля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA показало, каким будет первое жилье на Марсе.

Также NASA опубликовало 360-градусную панораму Марса во время пылевой бури.